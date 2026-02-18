Estudo revela idade em que homens e mulheres atingem o ápice sexual

Segundo o estudo, a idade é um forte indicador da probabilidade de uma pessoa querer ter relações sexuais

Um novo estudo revelou a idade em que homens e mulheres atingem o ápice da vida sexual. Os pesquisadores analisaram fatores como idade, gênero, estado civil, orientação sexual, filhos, satisfação no relacionamento, escolaridade e nível de emprego na mudança da satisfação sexual.

O resultado contrariou o estereótipo do “adolescente tarado” e mostrou que o prazer não está ligado apenas à juventude. A pesquisa ainda apontou que a idade é um dos fatores com maior probabilidade de influenciar os níveis de desejo sexual de uma pessoa.

Para os homens, essa idade situa-se por volta do final dos 30 ou início dos 40 anos, e estabiliza gradualmente à medida que envelhecem. Quanto às mulheres, o auge do desejo sexual tende a ocorrer entre os 20 e os 30 anos de idade.

O estudo também observou que pessoas que se identificam como bissexuais ou pansexuais relatam níveis mais altos de desejo. Segundo os pesquisadores, isso acontece devido aos “padrões de atração mais amplos e maior flexibilidade relacional”.

O que significa atingir o ápice sexual?

Annabelle Knight, especialista em sexo e relacionamentos, explicou ao Metro que essa terminologia se refere ao “momento da vida em que alguém sente que sua libido e resposta sexual estão no auge”.

“A maioria das pessoas pensa nisso como o período em que você está mais capaz de ter relações sexuais frequentes e de alta qualidade”, disse a profissional.

Ela acrescentou: “O desejo, o desempenho e o prazer aumentam e diminuem naturalmente ao longo do tempo, dependendo da saúde, do estresse, dos hormônios, da confiança e dos relacionamentos. Portanto, o que as pessoas chamam de ‘pico’ é, na verdade, apenas um capítulo em uma história sexual muito mais longa e fluida.”

