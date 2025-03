Estudo relaciona exposição a telas digitais a maior risco de miopia

Cientistas concluem que risco de adquirir miopia cresce 21% a partir da primeira hora de uso diário de telas

Passar uma hora a mais por dia em telas digitais está associado a um aumento de 21% na probabilidade de ter miopia, em relação à primeira hora, de acordo com um estudo realizado por pesquisadores coreanos e publicado na revista médica americana Jama Network Open.

Os autores realizaram uma revisão sistemática e meta-análise de 45 estudos publicados envolvendo 335.524 crianças e adolescentes com idades entre 2 e 19 anos (idade média 9,3 anos).

A prevalência da miopia está aumentando e, de acordo com o estudo, a expectativa é que até 2050 quase metade da população mundial apresentará essa deficiência visual. Os pesquisadores concluíram que o risco “aumentou significativamente com tempo de tela diário de uma a quatro horas, com um incremento mais gradual a partir daí”.

Especificamente, um aumento diário de uma hora no tempo de tela digital foi associado a uma alta de 21% de probabilidade de miopia, e os dados indicam que haveria “um limite de segurança potencial de menos de uma hora de exposição diária”.

Abordagem limitada

De acordo com a equipe, esses resultados podem fornecer orientação a médicos e pesquisadores sobre o risco de miopia. Contudo, de acordo com o pesquisador espanhol Sergio Recalde, da Universidade de Navarra, que não participou do estudo, este estabelece uma associação entre a exposição a telas digitais e o risco de desenvolver miopia, mas é “inconclusivo em termos de causalidade”.

Ele avalia que a análise é “cientificamente sólida”, mas limitada em seu foco, pois se concentra apenas na exposição à tela, sem considerar outros fatores importantes, como atividade ao ar livre e exposição à luz solar, comentou Recalde ao Science Media Centre, uma plataforma de recursos científicos para jornalistas.

A relação entre as telas e a miopia, segundo o especialista, “parece real, mas sem incluir a atividade ao ar livre e outros fatores importantes (genéticos, distância das telas, hora do dia, por exemplo), os resultados devem ser interpretados com cautela”, concluiu o pesquisador.