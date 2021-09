Estudo indica quais são os melhores horários para perder peso

Entender em que horas comer de acordo com seu estilo de vida e ritmo de vida produz um efeito benéfico no corpo.

1 – Em harmonia com seu relógio biológico

Claro, o que mais afeta nosso peso são nossas escolhas alimentares. Para perder peso, não se pode deixar de fazer uma alimentação saudável e variada, rica em frutas e vegetais. Outro elemento fundamental na equação do bem-estar é o esporte, infelizmente nem sempre podemos praticá-lo com regularidade e ainda, apesar disso, é possível perder peso alterando os horários das refeições.

Isso é confirmado por um estudo americano publicado no American Journal of Clinical Nutrition: entender em que horas comer de acordo com seu estilo de vida e ritmo de vida produz um efeito benéfico no corpo ao harmonizar todas as funções relacionadas à digestão e absorção dos nutrientes presentes na comida.

Antes de entrar nos detalhes, lembre-se sempre da regra mais importante para ficar em forma: nunca coma antes de ir para a cama.

2 – Como o estudo foi realizado

Na fase inicial, os pesquisadores analisaram a gordura e o índice de massa corporais e o tempo que os participantes do estudo comeram. Eles então compararam a hora com o relógio biológico dessas pessoas.

Os resultados do estudo sugerem que o momento do consumo de calorias, ou a hora que comemos, pode ter mais ou menos impacto. Ou seja, os horários das refeições devem ser sempre adaptados ao estilo de vida da pessoa e nem sempre permanecer “programados” nos horários habituais.

Como você entende quais são os melhores horários para se alimentar de acordo com o seu estilo de vida?

Existem três macrocategorias às quais 95% das pessoas pertencem:

3 – A. Você acorda às 7 h e vai para a cama regularmente às 23 h

Estes são os horários mais adequados para quem se levanta de manhã cedo:

O café da manhã deve ser servido às 8 h.

Almoço às 12 h.

Um pequeno lanche * das 15 h às 16 h.

Jantar o mais tardar às 20 horas para dar ao seu corpo tempo para digerir antes de dormir.

4. Você acorda às 10 e vai para a cama regularmente às 2 da manhã

Estes são os horários que são mais indicados para quem pode levá-lo com mais conforto pela manhã:

O café da manhã deve ser servido às 11:00.

Almoço às 15 h.

Um pequeno lanche * entre as 18 h e as 19 h.

Jantar o mais tardar às 22 horas para dar ao seu corpo tempo para digerir antes de ir dormir.

5. Você acorda às 12 h e vai para a cama regularmente às 4 da manhã

Estes são os horários mais indicados para quem sabe pouco sobre o amanhecer:

O café da manhã deve ser consumido às 13:00.

Almoço às 17 h.

Um pequeno lanche * entre 20 h e 21 h.

Jantar o mais tardar à 1 h da manhã para dar ao seu corpo tempo para digerir antes de dormir.

(*Meio Norte)