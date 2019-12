Estudo aponta que mulheres traem mais rápido do que homens: ‘homens falam e mulheres agem’

O homem só decidiu ir atrás de ajuda médica quando o membro começou a ficar mais escuro e dolorido; mordidas podem causar problemas graves

Um homem de 43 anos, que não teve a identidade revelada, ficou com o pênis parcialmente necrosado depois de ser mordido pela parceira durante o sexo. Segundo informações do Daily Mail , a mulher mordeu a ponta do membro do par de forma acidental. No entanto, ele só resolveu procurar ajuda médica cinco dias depois. As informações são do IG.

O anônimo foi ao hospital quando a dor piorou e a região começou a ficar mais escura. Na ocasião, médicos da Faculdade de Medicina da Universidade do Arizona, em Phoenix, nos Estados Unidos, observaram que havia três centímetros de tecido preto na ponta do pênis do paciente.

Os especialistas identificaram que o lugar da lesão estava necrosado, ou seja, houve morte das células ou dos tecidos, que é causada por doenças ou por lesões, como é o caso da mordida. Segundo o médico Marc Zosky, autor do relatório, o tratamento foi feito com antibióticos, mas não confirmou se o homem teve alguma infecção. Por sorte, ele não precisou passar por cirurgia e, após um mês de acompanhamento com profissionais da área da saúde, o paciente conseguiu se curar da lesão.

“Os pacientes mordidos no pênis geralmente não procuram atendimento médico imediato – e o processo geralmente progride. Isso pode levar a infecções de pele, que são comuns e requerem tratamento adequado”, diz Zosky. “Em casos raros, as mordidas podem causar infecções mais sérias, como a fasciíte necrosante [grave infecção bacteriana]”, completa.