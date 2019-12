Estúdio de design revela como será garagem do Cybertruck

arrow-options Divulgação A garagem da Cybertruck seria tão disruptiva quanto a picape elétrica da Tesla

Uma empresa de design americana aproveitou o ‘hype’ em torno do lançamento do Cybertruck da Tesla para desenvolver uma garagem 100% elétrica para a picape. Com duas vagas, o projeto da Lars Büro tem teto com painéis solares e visual inspirado nas linhas ‘inusitadas’ da picape de Elon Musk.

De acordo com o anúncio da empresa, a garage se chama Cybunker , tem teto inclinado e portão, que são capazes de se içar, para permitir a entrada de até dois veículos. Na imagem de divulgação, inclusive, a Cybertruck divide espaço com o sedã Model S – sucesso de vendas nos EUA.

São 55 m² de área disponível, com estrutura de aço. Ainda segundo Lars Büro a estrutura também pode ser usada como moradia, já que possui claraboias que garantem a entrada de luz para o interior da garagem .

Se tiver o mesmo sucesso que a picape ‘diferentona’, é bem provável que ela saia realmente do papel e vire uma realidade para os proprietários do modelo Tesla. Vale destacar que a marca de Elon Musk já recebeu 250 mil reservas do modelo.