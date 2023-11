Estudantes realizam sonho de estudar no exterior por meio do Programa de Intercâmbio Estudantil

O primeiro grupo de estudantes selecionados por meio do Programa de Intercâmbio Estudantil 2023 embarcou, no último sábado (18), para o Chile e os Estados Unidos (EUA), países onde 39 intercambistas passarão três meses aperfeiçoando o idioma e vivenciado uma nova cultura. O embarque foi realizado no Aeroporto de Vitória, na Capital.

Melina Linhares foi uma das alunas que embarcou para realizar o sonho de estudar em outro país. “Eu sempre assisti a filmes sobre outros países e não tinha dinheiro para ir. Agora, terminando o Ensino Médio, ter essa oportunidade é muito gratificante”, contou a estudante.

O pai de Melina Linhares, Marcos de Oliveira, esteve no Aeroporto para se despedir da filha e, mesmo sabendo da saudade que irá sentir, disse estar agradecido pela oportunidade que a filha está tendo. “É muita felicidade. É uma mistura de saudade e apreensão, mas, contudo, estou agradecido”, comentou.

Ao todo, foram ofertadas 150 vagas para o Programa de Intercâmbio Estudantil 2023, sendo 110 para o Curso Intensivo de Inglês no Canadá; 30 para Curso Intensivo de Inglês nos Estados Unidos; e 10 para o Curso Intensivo de Espanhol no Chile.

A subsecretária de Estado da Educação Básica e Profissional da Sedu, Andrea Guzzo, também esteve no Aeroporto de Vitória para desejar boa viagem aos alunos e destacou como é realizado o processo seletivo do Programa de Intercâmbio Estudantil. “Eles passam por um longo processo, ou seja, avaliações, provas orais e escritas, e precisam ter boas notas e frequência no Centro Estadual de Idiomas. É importante destacar que, pela primeira vez, o processo seletivo adotou o sistema de cotas, sendo 30% para estudantes negros”, ressaltou.

O Programa de Intercâmbio Estudantil visa ao aperfeiçoamento do estudante nas competências comunicativas em inglês ou espanhol, bem como ao desenvolvimento da capacidade de se expressar com proficiência em diferentes situações de comunicação, promovendo o desenvolvimento socioeducacional em país estrangeiro.

Confira o cronograma dos próximos embarques:

Dia 08/12 (sexta-feira) – 44 estudantes embarcam para Vancouver, no Canadá;

Dia 14/12 (quinta-feira) – 66 estudantes embarcam para Toronto, no Canadá.

