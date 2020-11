Estudantes participam de concurso literário internacional

Estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) 27 de Outubro, localizada em área de assentamento no município de São Mateus, participaram do Concurso Nacional Literário organizado pela Association Cultive – Club Internacional D’Art Litterature Et Solidarite – Geneve – Suisse. Lara Merellis Campos e Nícolas Brison Chagas foram classificados e receberam menção honrosa pela participação.

A tarefa foi desenvolvida na Área de Linguagens, sob a orientação do professor Luciano Trevizani, que direcionou os alunos para a ação: Lara Merellis, do 7º ano, ficou com a produção do gênero Poesia; e Nícolas Chagas, do 8º ano, com a produção do gênero Prosa.

“Participaram desse evento vários estados brasileiros e, na noite de 31 de outubro deste ano, a Escola recebeu um link para participar, ao vivo, do evento e conhecer os vencedores. Foi um momento singular e inesquecível, pois dois dos nossos alunos foram classificados e receberam a menção honrosa”, disse o professor Trevizani.

Durante a live foram realizadas apresentações musicais e, inclusive, de uma orquestra sinfônica. Os alunos receberam as seguintes premiações: publicação do texto na Revue Cultivee, um livro para cada estudante, e o certificado de participação.

“Mesmo com todas as dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19, a Escola EEF 27 de Outubro, bem como toda a Educação capixaba, mantém o foco e o comprometimento com os educandos, pois mesmo com aulas e orientações a distância, pode-se colher frutos do trabalho feito com dedicação e esmero”, destacou Luciano Trevizani.

A equipe escolar juntamente com o professor Luciano Trevizani, agradece as famílias dos educandos vencedores pela confiança, aos educandos por acreditarem nos seus sonhos e que é possível torná-los realidade e a todos que diretamente ou indiretamente contribuíram para que essa iniciativa fosse possível.