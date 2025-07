Estudantes do ‘Música na Rede’ celebram centenário de nascimento de Maurício de Oliveira

O som do violão, que embalou gerações capixabas, ressoa com ainda mais força em 2025. Neste ano, o Espírito Santo celebra o centenário de nascimento de Maurício de Oliveira, um dos maiores ícones da música brasileira, com uma homenagem emocionante e repleta de significado. A Secretaria da Educação (Sedu), por meio do programa “Música na Rede”, eleva a memória do violonista e apresenta novos acordes, interpretados pelas mãos de jovens estudantes da Rede Pública Estadual.

Foi durante as aulas do projeto “Orquestra de Violões nas Escolas” que esse projeto começou a tomar forma. Entre ensaios dedicados e aprendizados compartilhados, professores e alunos se uniram em torno da música do ilustre capixaba. O resultado desse trabalho coletivo são duas releituras especiais, “Canção da Paz” e “Ardiloso, disponíveis na plataforma digital de áudios Spotify.

A gerente de Currículo da Educação Básica, Aleide Cristina de Camargo, destacou que o ponto alto dessa celebração musical acontecerá, neste sábado (19), às 14 horas, no 30º Festival de Inverno de Domingos Martins. “Um momento aguardado, não apenas pela emoção das apresentações, mas pelo simbolismo de ver o legado do mestre sendo perpetuado pelas novas gerações”, frisou.

A servidora ressaltou que, além do concerto, neste domingo (19), estreiam dois clipes oficiais que capturam a energia dos jovens músicos e a profundidade da obra de Maurício: 100 Anos de Maurício de Oliveira, Canção da Paz e 100 Anos de Maurício de Oliveira, Ardiloso. “As produções audiovisuais estarão disponíveis no site do Programa Música na Rede e prometem emocionar o público ao mostrar, em detalhes, o processo artístico e a dedicação de cada estudante envolvido”, contou.

Música na Rede

A ação Música na Rede, que é uma iniciativa da Secretaria da Educação (Sedu), em parceria com a Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), tem como objetivo ofertar o acesso à educação musical, por meio do ensino coletivo, com o intuito de contribuir para o desenvolvimento social e comportamental de estudantes da Rede Estadual de Ensino do Espírito Santo, possibilitando a formação, difusão e valorização da música de concerto.

