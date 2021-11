Estudantes do ES fazem segunda prova do Enem neste domingo (28)

São esperados 43 mil estudantes para o segundo dia da prova. Cerca de 15 mil inscritos não compareceram nos locais de prova no 1º dia do exame.

Cerca de 43 mil inscritos no Espírito Santo são esperados para o segundo dia de prova física do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (27). Inicialmente, 58 mil estudantes capixabas estavam inscritos, mas 15 mil não compareceram aos locais de prova no primeiro dia de aplicação.

As provas acontecem em 230 locais, distribuídos em 38 cidades do estado. Neste domingo (28), os estudantes vão resolver questões de ciências da natureza e de matemática.

Ao todo, mais de 58 mil estudantes do Espírito Santo se inscreveram no Enem 2021. Desse total, 57.713 participantes se cadastraram para fazer a prova impressa. No entanto, segundo o Inep, foi registrada a ausência de 25,6% dos candidatos, o que corresponde a 14.774 faltosos.

Já na prova digital, quase metade dos 846 candidatos inscritos não fizeram o teste. Foram 404 ausências, o equivalente a 47,8%.

Os candidatos que não compareceram ao primeiro dia de prova não poderão disputar vagas em universidades. De acordo com o Inep, os estudantes que desejarem fazer a segunda etapa do teste sem ter feito a primeira, farão apenas para autoavaliação. O boletim de desempenho individual apresentará as notas das provas realizadas.