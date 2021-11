Estudantes do Ensino Fundamental participam de ‘Ação Solidária’

Os alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Santa Cecília, localizada em Cachoeiro de Itapemirim, participam de uma “Ação Solidária”, promovida pela área de Códigos e Linguagens da unidade escolar.

Com as aulas expositivas e dialogadas nas disciplinas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Arte e Educação Física, os professores identificaram a necessidade de trabalhar a solidariedade e a cidadania no âmbito da comunidade escolar, tendo como objetivo promover a consciência de responsabilidade social de todos.

“Devido a isso, foi criado o ‘Projeto Caritas Santa Cecília’, que significa, no latim, caridade, no qual os alunos arrecadam itens de higiene básica para ser doados ao asilo Lar João XXIII. Além de promover o protagonismo juvenil, os alunos promovem a cidadania e desenvolvem o cuidado com o outro, demostrando empatia, nesse contexto de pandemia”, disse a diretora Roberta Louzada.

