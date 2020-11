Estudantes de Escola Estadual em Cariacica são classificados para a fase final da Olimpíada Nacional em História do Brasil

Estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Theodomiro Ribeiro Coelho, de Cariacica, participaram da 12ª Olimpíada Nacional em História do Brasil e foram classificados para a grande final da competição. Jadson Marcílio, Sthéfany Gama e Vitória Dutra; o monitor e ex-aluno da Escola, Matheus Dutra; e o professor orientador Tiago Monteiro formam a equipe chamada de “Mochuaras”.

A Olimpíada teve início no dia 06 de setembro deste ano com mais de 17,4 mil equipes participantes. Os Mochuaras passaram por todas as sete fases da competição, até que, na última sexta-feira (06), saiu o resultado da classificação para a final.

“Esse resultado trouxe grande alegria para os estudantes. Agora eles aguardam o resultado da final, que será divulgado no dia 22 de novembro para saber qual medalha irão conquistar (ouro, prata, bronze ou cristal). Independente da premiação, o mais importante foi colocar os alunos em destaque de uma competição nacional pelo seu desempenho, mesmo com todas as dificuldades impostas pela pandemia. Isso serve de incentivo para outros estudantes da Escola buscarem conquistas através do estudo”, disse o professor Tiago Monteiro.

