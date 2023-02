Estudantes da Rede Estadual vão se apresentar em festival de Guriri

A banda “The Wallace”, composta pelos alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Wallace Castello Dutra, localizada em São Mateus, foi convidada para se apresentar na 2ª Edição do Festival Alumiô, que será realizada no próximo dia 11 de fevereiro, no balneário de Guriri, em São Mateus.

A banda foi criada em 2019, a partir de uma atividade escolar sobre inclusão social. O projeto foi coordenado pelos professores Marcelo Neto (Artes), Flávio Pereira (Matemática) e Alexandre Mendes (Sociologia).

“The Wallace” tem um repertório que mescla jazz com ritmos brasileiros, como samba, bossa-nova, frevo, baião e música popular, passando, inclusive, por clássicos do rock’n’roll.

Serviço: Apresentação da banda “The Wallace”

Data: 11/02 (sábado) Horário: 15 horas

Local: Praça Vinicius Cavaleiro Mileri, Balneário de Guriri, São Mateus.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sedu

Mirela Marcarini/ Soraia Camata

[email protected] / [email protected]

Fonte: Governo ES