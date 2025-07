Estudantes capixabas participam da 2ª fase do Camping Escolar Paralímpico em São Paulo

Quatro jovens paratletas do Espírito Santo foram selecionados para participar da segunda fase do Camping Escolar Paralímpico Nacional, que teve início neste domingo (20) e segue até o próximo sábado (26), no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. A iniciativa é promovida pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e tem como objetivo proporcionar aos atletas uma vivência completa da rotina de alto rendimento.

Ao todo, o evento reúne 124 atletas, com idades entre 14 e 17 anos, de todas as regiões do Brasil. Do Espírito Santo, participam Ana Esther Sousa da Cruz (atletismo), Thayna de Castro Zanolli (atletismo), Wender Machado Rocha (atletismo) e Ana Clara da Conceição (voleibol sentado). Os atletas foram selecionados a partir do desempenho nas Paralimpíadas Escolares, principal porta de entrada para o esporte de base paralímpico.

Durante uma semana, os jovens participarão de treinamentos práticos, avaliações físicas e atividades supervisionadas por uma equipe multidisciplinar, formada por técnicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos e profissionais da ciência do esporte. A programação inclui dez modalidades paralímpicas: atletismo, natação, badminton, bocha, halterofilismo, tênis de mesa, vôlei sentado, tênis em cadeira de rodas, futebol de cegos e basquete em cadeira de rodas 3×3.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesport

Bruna Rodrigues / Rodolfo Mageste

(27) 99271-8222/ (27) 99309-9053

[email protected]

Facebook: Sesport-ES

Instagram: @sesportesoficial

Fonte: GOVERNO ES