Estudantes aprovados têm até esta sexta-feira (14) para efetivar matrícula no CEI

Termina nesta sexta-feira (14), o período de inscrição para os cursos de Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol) oferecidos pelos Centros Estaduais de Idiomas (CEI). O estudante aprovado deve efetivar a matrícula, presencialmente, na secretaria da escola onde está localizado o CEI selecionado na inscrição.

Conforme publicado no Edital nº 04/2025 (Confira o documento), será preciso apresentar a seguinte documentação:

Documento de identidade oficial com foto (RG, CNH, carteira de trabalho física ou passaporte);

Termo de compromisso assinado pelo candidato ou pelo representante legal (disponível no Anexo II do Edital);

Comprovante do CADúnico, caso possua, emitido exclusivamente pelo site https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/;

Comprovante de residência atualizado (de até três meses antes da data de início da matrícula). Caso o comprovante esteja em nome de terceiro, é necessário apresentar uma declaração assinada pelo titular, conforme modelo do Anexo V do Edital.

As aulas de Inglês e Espanhol terão início no dia 17 de março. Para mais informações ou esclarecimento de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelo telefone 3636-7870.

Centros Estaduais de Idiomas (CEI)

Desde sua criação em 2009, o CEI tem como objetivo aprimorar a fluência e a comunicação dos estudantes capixabas nas línguas estrangeiras. Além dos cursos regulares, o programa oferece ainda vagas para cursos intensivos de línguas no exterior, por meio do Intercâmbio Estudantil. Os estudantes viajam para países como Canadá, Estados Unidos, República da Irlanda, Inglaterra, Argentina e Chile com todas as despesas custeadas pelo Governo do Estado.

Fonte: GOVERNO ES