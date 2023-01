Estudante morre após ser estuprada e ter o pescoço quebrado

A estudante Janaína da Silva Bezerra foi estuprada e morta durante uma calourada universitária na UFPI

A estudante da Universidade Federal do Piauí (UFPI), Janaína da Silva Bezerra, de 22 anos, morreu após ter sido estuprada em uma calourada e ter o pescoço quebrado no último sábado (28/10).

Um outro estudante da mesma instituição é suspeito do crime e foi detido após ter sido visto com Janaína nos braços, já desacordada. Ela foi violentada em uma sala do Programa de Pós-Graduação em Matemática da universidade. No local, foram encontrados uma mesa e um colchão com vestígios de sangue.

Em depoimento à Polícia Civil, o suspeito relatou que já havia se relacionado sexualmente com a vítima outras vezes. Porém, na ocasião, ela teria desmaiado.

Em nota, o Instituto Médico Legal (IML) de Teresina confirmou que a jovem teve uma contusão na coluna vertebral em nível cervical, provocando lesão de sua medula espinhal e morte.

Ainda de acordo com o órgão, a contusão sofrida por Janaína pode ter sido causada por uma pancada, torcendo a coluna vertebral ou traumatizando, ações das mãos no pescoço com intuito de asfixia, queda e luta, dentre outras possibilidades.

De acordo com a UFPI, a festa aconteceu sem autorização de qualquer autoridade da universidade. A instituição diz ainda que colabora com as investigações, uma vez que desaprova quaisquer eventos que coloquem em risco a comunidade acadêmica.