Estudante indígena de escola em Tempo Integral de Aracruz é aprovada em Medicina

A estudante Julia Martins da Conceição, do Centro Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral (CEEMTI) Monsenhor Guilherme Schmitz, localizado em Aracruz, foi aprovada no curso de Medicina da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), interior de São Paulo.

A aluna, que estudou no Ensino Médio, na Rede Estadual Pública, disputou a única vaga reservada para indígenas na instituição. “Eu entrei na UFSCar por meio do vestibular indígena. Sou da etnia tupiniquim, da aldeia de Caieiras Velhas, em Aracruz, e concorri com indígenas de outros estados para vaga de Medicina”, contou.

Aprovada no primeiro e único vestibular que prestou, Julia Martins da Conceição revelou que a rotina dela de estudos sempre foi intensa. “Eu me concentrava bastante nas aulas, procurava sempre tirar notas muito boas. O sonho de fazer Medicina já existia no final do Ensino Fundamental, porém não sabia se era isso o que queria realmente. Mas com a minha entrada no Ensino Médio, essa vontade se concretizou com o Projeto de Vida”, disse.

As aulas da estudante no curso de Medicina vão começar em outubro deste ano e serão on-line, por enquanto. “Já aconteceram reuniões para tirar dúvidas sobre o curso e conhecer os professores. Foi bastante legal”, acrescentou.

De acordo com Julia Martins da Conceição, no momento em que as autoridades de saúde estipularem que é seguro, devido à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), ela vai se mudar para São Paulo para acompanhar as aulas presencialmente.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sedu

Mirela Marcarini / Geiza Ardiçon / Soraia Camata