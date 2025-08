Estudante é espancada com socos e pontapés por colegas que simulavam punições de facção

O caso, ocorrido no último dia 31, veio à tona após a divulgação de um vídeo nas redes sociais que mostra a jovem ajoelhada, com o rosto virado para a parede, enquanto é cercada pelas agressoras.

Uma estudante da rede estadual de ensino foi violentamente agredida por quatro colegas dentro da Escola Estadual Carlos Hugueney, em Alto Araguaia (MT). O caso, ocorrido no último dia 31, veio à tona após a divulgação de um vídeo nas redes sociais que mostra a jovem ajoelhada, com o rosto virado para a parede, enquanto é cercada pelas agressoras.

Um grupo de alunos da escola resolveu montar um grupo semelhante a uma facção criminosa, com cerca de 20 integrantes, entre 10 a 14 anos. A jovem teria sido agredida após se negar a dar um ‘geladinho’ para outra colega. Uma semana antes do ocorrido, uma das agressoras foi pega com uma pessoa que portava drogas […] uma das regras é que a pessoa não pode chorar, caso ocorra, a pena é maior, sendo agredida com pedaço de ferro ou espinhos, disse o delegado Marcos Paulo Batista ao GLOBO.

Ainda de acordo com o delegado, outros casos como este também foram registrados. Em um deles, um pedaço maior de pau e espinhos foram usados na agressão. As imagens mostram tapas, socos, chutes e golpes com um pedaço de pau.

A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) confirmou o episódio e afirmou, em nota, que está adotando todas as providências cabíveis.

O caso deve ser analisado também à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).