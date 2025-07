Estudante do CEET Vasco Coutinho conquista R$ 100 mil para desenvolver jogo digital

Jessica Nogueira Duque, 21 anos, formada no curso de Programação de Jogos Digitais do Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Vasco Coutinho, foi contemplada pelo Edital de Seleção de Projetos de Cultura Digital no Espírito Santo, promovido pela Secretaria da Cultura (Secult). Ela vai desenvolver o protótipo de um jogo eletrônico autoral.

Com um jogo sobre gerenciamento, café e gatos, Jessica vai receber R$ 100 mil para transformar sua ideia em realidade. O jogo “Amara” surgiu a partir de um projeto pessoal chamado Pingo de Gato, que insere o jogador no papel da protagonista Rebeca, uma mulher que precisa gerenciar uma cafeteria.

“A quantia destinada ao projeto me permite contar com uma equipe para me ajudar, além de ferramentas que tornam possível desenvolver a melhor versão do jogo dentro do escopo proposto. Isso tudo também me traz esperança, porque mostra que é, sim, possível ‘trabalhar de verdade’ com jogos”, comemorou a desenvolvedora.

A proposta une narrativa envolvente com técnicas reais de preparação de café e interação com personagens únicos, em uma estética visual aconchegante e inspirada em mídias orientais.

Educação profissional e economia criativa

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, celebrou a conquista e destacou o papel da formação técnica no fortalecimento da economia criativa capixaba.

“Esse é o reflexo direto de como o ensino técnico transforma vidas. Uma aluna que encontrou no CEET o espaço ideal para canalizar seu sonho e, hoje, com apoio do poder público, está colocando um projeto cultural e tecnológico em prática”, destacou o secretário.

Interesse

Segundo a estudante, o interesse pela área existe há muito tempo e a partir da educação técnica conseguiu almejar o desejo. “O curso de Programação de Jogos Digitais ajudou de uma forma incomparável na minha formação. Mesmo já sabendo que queria trabalhar com jogos, é difícil saber por onde começar. As aulas me ajudaram não apenas no aprendizado técnico, mas também a entender os caminhos que eu poderia seguir dali em diante na área em que sempre sonhei em atuar”, ressaltou a jovem.

Estrutura do ensino

Jessica também destacou o papel essencial dos professores do CEET, muitos deles atuantes no mercado capixaba de jogos. “Além de serem extremamente profissionais e didáticos, são pessoas ativamente envolvidas no cenário de jogos do Espírito Santo. Isso faz com que o conteúdo seja muito mais conectado com o que de fato acontece no mercado e nas dinâmicas reais do setor”.

Incentivo

Com seu projeto ganhando força e destaque, Jessica faz questão de incentivar outras pessoas, especialmente mulheres, a seguirem seus sonhos na área de tecnologia e jogos.

“Mesmo que pareça uma área atualmente predominante de homens, isso vêm mudando cada vez mais. Não existe nenhuma razão para acreditar que não somos capazes de estar aqui tanto quanto eles. Temos as mesmas habilidades, a mesma criatividade e capacidade de aprender, e crescer dentro da indústria. As oportunidades existem, sim, e estão cada vez mais acessíveis para quem quer se dedicar”.

Edital

O projeto foi selecionado na Linha de Fomento 3, voltada para a criação de protótipos jogáveis. O apoio financeiro permitirá a estruturação da primeira etapa do jogo, focada na ambientação, nas interações com os personagens e nas dinâmicas da cafeteria.

