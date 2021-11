Estudante do Benin agradece Lula por curso feito no Brasil durante seu governo

Reprodução/Ricardo Stuckert Estudante do Benin agradece ex-presidente Lula em Paris por curso feito no Brasil

Uma estudante do Benin, país na região ocidental do continente africano, encontrou Luís Inácio Lula da Silva nas ruas de Paris e o agradeceu por convênio feito durante seu governo.

“Sou do Benin, estudei no Brasil por causa do convênio que você fez para a gente”, disse no encontro. O ex-presidente retribuiu com um abraço, seguido de uma foto pedida pela jovem.

“Me formei em ciências políticas e aqui [em Paris] estou fazendo doutorado. Estudei na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Fiquei muito emocionada”, disse ela em vídeo publicado nas redes sociais do ex-presidente.

Lula apresenta hoje (16) na França sua visão sobre o papel do Brasil no “mundo de amanhã” na Universidade Sciences Po de Paris.

O petista está na Europa para uma série de encontros com lideranças políticas e movimentos sociais, tendo já passado pela Alemanha e pela Bélgica, onde fez críticas ao atual governo e ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido).