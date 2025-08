Estudante descobre traição do namorado e arma vingança com a ‘outra’

Mas Mariana pondera: “Tento não pegar as experiências ruins e transformar em um trauma, para não devolver para outras pessoas que não têm nada a ver com a história. Acredito no amor e acho que quando for a pessoa certa, eu vou saber. Sou muito amada e trato os outros como gostaria de ser tratada. Não vou deixar de me apaixonar, ter um relacionamento, um dia, casar ou até ter filhos por conta disso. Não desisto. Não levo nada negativo para o meu coração. Nem raiva e nem nada… Não tenho sentimento nenhum, só restou a indiferença mesmo”.