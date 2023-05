Estudante de 14 anos é morta a facadas por colega de escola

Estudante foi atacada a facadas pelo amigo de 15 anos em Júlio Mesquita; autor do crime foi encontrado em choque e ferido em região de mata

A estudante Lídia Hadassa de Lima, 14 anos, foi morta a facadas por um colega logo após sair da escola em Júlio Mesquita, interior de São Paulo, nessa terça-feira (23/5). Segundo a polícia, o autor é o adolescente W.E.P., 15 anos, que teria cometido o crime após uma discussão com a vítima.

Os dois adolescentes estudavam na Escola Estadual José Carlos Monteiro, no centro da cidade. Eles tinham acabado de sair da aula e caminhavam por uma rua próxima quando teria havido o desentendimento. W. atingiu a estudante no tronco e próximo à virilha, fugindo em seguida com a faca usada no crime.

Lídia foi levada a uma unidade de saúde próxima ao local do crime, mas não resistiu aos ferimentos.

As polícias Civil e Militar foram mobilizadas e perseguiram o também estudante em uma região de mata de Júlio Mesquita. Ele foi encontrado em estado de choque, com ferimentos à faca produzidos por ele próprio, segundo a polícia. Também há a suspeita de que ele tenha ingerido veneno ou agrotóxico. A faca foi apreendida.

O adolescente foi levado ao Hospital das Clínicas de Marília para atendimento e, posteriormente, à Delegacia de Júlio Mesquita, onde foi autuado em flagrante. Segundo a polícia, W. foi encaminhado em seguida a uma unidade da Fundação Casa.

Segundo as primeiras informações coletadas pela polícia, Lídia e W. tinham um relacionamento amoroso. A família da vítima, no entanto, negou a versão à TV Globo e disse que eles eram apenas amigos.

O adolescente teria cometido o crime, de acordo com a família, justamente porque ela se considerava muito nova para namorar. O acusado já teria, inclusive, enviado mensagens aos pais de Lídia falando sobre sua intenção de namorar a colega.

Aulas suspensas

A Secretaria de Estado da Educação informou que as aulas na Escola Estadual José Carlos Monteiro estão suspensas até a próxima segunda-feira (29) em razão da morte da adolescente.

A equipe do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva-SP), de acordo com a secretaria, prestará a ajuda e o acolhimento necessários à comunidade escolar. A direção da escola também está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.

A estudante será enterrada na tarde desta quarta-feira (24/5) no Cemitério Municipal de Júlio Mesquita.