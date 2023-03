Estudante da Rede Estadual vence disputa nacional de música

Saulo Holz, de 11 anos, aluno da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Luiz Jouffroy, localizada no município Laranjeira da Terra, ganhou a final do quadro Shadow Brasil Jovens Talentos 2022, que faz parte do Programa Raul Gil, veiculado pelo Sistema Brasileiro de Televisão (SBT).

Em suas apresentações, o estudante, que é deficiente visual, cantou sucessos de Chitãozinho e Xororó, João Paulo e Daniel, Zezé di Camargo e Luciano, Moacyr Franco, Roberto Carlos e Vander Lee. Em duas de suas apresentações, além de cantar, também tocou teclado. Saulo Holz também cantou a música “Onde Deus possa me ouvir”, em homenagem ao seu irmão gêmeo, que faleceu com apenas 13 dias de vida.

O aluno do 6º ano do Ensino Fundamental falou um pouco sobre a deficiência visual em uma palestra em sua escola: “Quem mais bloqueia a deficiência e a inclusão não somos nós, são as pessoas que não nos entendem. Nós precisamos nos entender e nós entendermos vocês. É assim que a inclusão acontece”, disse Saulo Holz.

O jovem é só talento. Saulo Holz também recebeu duas Moções de Aplausos, uma da Câmara Municipal de Colatina e outra da Câmara Municipal de Laranja da Terra, pela participação no quadro Shadow Brasil Jovens Talentos.

