Estudante da Rede Estadual tem conto literário publicado em selo editorial

O “Projeto de Escritores de Sonhos”, realizado por um grupo de estudantes do Atendimento Educacional Especializado (AEE), da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Almirante Barroso, em Vitória, está colhendo frutos.

O conto “As asas da Besta”, da aluna da escola, Samily Carias foi publicado em uma antologia, em formato digital, com a produção de selo editorial.

A professora Neuza Soares Carneiro é a realizadora do projeto Escritores de Sonho na Escola. Ela falou sobre a felicidade da estudante e dos colegas com a seleção do conto.

“Foi um grande momento para a aluna e todos os alunos do Projeto Escritores de Sonhos, tudo fruto de um trabalho cheio de desafios em meio ao isolamento, pandemia, perdas e de uma capacidade de superação, criatividade, motivação, talento, responsabilidade da aluna e o total apoio da família que é a grande base dessa conquista”, disse a professora.

A estudante Samily disse tudo que aprendeu enquanto estava no projeto, culminou na criação do conto selecionado. Confira o conto AQUI.

Informação à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sedu

Mirela Marcarini / Geiza Ardiçon