Estudante da Rede é selecionado para 21ª Feira Brasileira de Ciência e Engenharia

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Eurico Salles, localizada no município de Itaguaçu, tem um único representante da Rede Público Estadual de Ensino como finalista na 21ª Feira Brasileira de Ciência e Engenharia (Febrace). Luiz Felipe Damacena Berger é aluno do curso de Administração, do Ensino Médio Integrado Técnico, e desenvolveu um sistema capaz de monitorar e controlar a umidade do solo.

Com auxílio e orientação da professora de Física Lilyan Barbosa Siqueira e acesso a materiais reciclado do cotidiano, como pregos e tampinhas de garrafa, o projeto consiste na criação de um sistema que consegue analisar e corrigir, por meio da irrigação automática, a umidade do solo com baixo custo de produção, viabilizando assim sua utilização por pequenos produtores rurais.

O estudante contou que, após ter o projeto dele apresentado em um workshop científico da escola, as professoras Lilyan Barbosa Siqueira e Marislei Fátima Damacena Berger, de Ciências, sugeriram a inscrição do aluno na Febrace. “Sempre gostei de eletrônica e queria fazer um projeto que ajudasse a diminuir o trabalho feito pela minha família, além de colaborar com o combate ao desperdício de água”, contou Berger.

