Estudante da Escola Jesus Cristo Rei conquista destaque nacional em concurso de violão

Um estudante da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Jesus Cristo Rei, localizada em Cariacica, conquistou destaque nacional ao ser premiado no XXXVI Concurso de Violão Souza Lima, um dos mais tradicionais do país. A participação integrou as ações formativas desenvolvidas no âmbito do Programa Música na Rede, sob orientação do instrutor Fernando Zorzal Borges.

A iniciativa teve como objetivo estimular o desenvolvimento artístico e musical dos estudantes, incentivando a participação em eventos culturais de abrangência nacional e o aprimoramento técnico no violão. Como resultado, o estudante Wendel Carlos Onofre Junior obteve reconhecimento em três categorias da competição: 3º lugar na categoria Violão Solo III (15 a 17 anos), 1º lugar na categoria Música de Câmara com a Orquestra Jovem de Violões Música na Rede e Menção Honrosa com o Quarteto Maracatu.

A experiência contribuiu de forma significativa para a aprendizagem, proporcionando o fortalecimento da técnica instrumental, o desenvolvimento da autoconfiança e a ampliação da vivência musical em diferentes formações, como apresentações solo, em orquestra e em grupo de câmara. A atuação em contextos colaborativos também favoreceu habilidades como disciplina, dedicação e trabalho em equipe.

O diferencial da ação esteve na oportunidade de participação em um concurso de alto nível técnico, possibilitando ao estudante vivenciar o ambiente profissional da música e competir com jovens instrumentistas de diferentes regiões do país.

Segundo o professor Fernando Zorzal Borges, a conquista reflete o empenho do estudante e o trabalho desenvolvido no programa. “O Wendel é um aluno e músico extremamente dedicado, e merece esse reconhecimento. Sua conquista reflete não apenas seu talento, mas também o trabalho sério do Programa Música na Rede, da Orquestra de Violões nas Escolas e de todos os profissionais envolvidos”, destacou o instrutor.

O estudante também ressaltou o caráter formativo da experiência. “Foi uma experiência extraordinária, com muito aprendizado e amadurecimento. Uma oportunidade de mostrar a cultura do violão do Espírito Santo e evidenciar o quanto o Programa Música na Rede tem ajudado e mudado vidas”, afirmou Wendel Carlos Onofre Junior.



