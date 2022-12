Estudante baiano é morto e tem corpo esquartejado

O principal suspeito de ter cometido o crime, um colega de quarto de Henrique, foi preso em flagrante e confessou a ação

Henrique José de Andrade Matos, de 22 anos, foi encontrado morto no sábado (17/12), no condomínio onde morava, na Zona Sul de Aracaju. Ele era natural do município de Cícero Dantas, no agreste baiano, e estudava o curso de odontologia em uma universidade particular da capital sergipana. As infomações são do Bahia Notícias.

O jovem teve o corpo esquartejado. O principal suspeito de ter cometido o crime foi preso em flagrante e confessou a ação, de acordo com a Polícia Civil.