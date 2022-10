Estresse pode ser danoso para saúde íntima feminina

Divulgação – Estresse pode piorar casos de infecções íntimas

“Nosso organismo é influenciado diretamente pelas emoções, que acabam afetando a imunidade da mulher, deixando-a mais propícia às doenças e infeções vaginais. Embora não seja a causa direta das infeções, o estresse leva ao desequilíbrio do pH vaginal, além de alterações na flora vaginal”, alerta Larissa Cassiano, médica ginecologista e obstetra.

Situações de estresse e de baixa da resistência do organismo, dependendo do impacto, causam alterações do pH vaginal. No caso da vagina, o valor de pH saudável é entre 3,8 a 4,5, ou seja, é ácido – explica Cassiano.

Assim como a ansiedade, o estresse excessivo faz com que aumentem os níveis de cortisol e adrenalina, impedindo as condições ideais para a produção da acidez necessária, levando às alterações tanto na flora quanto no pH vaginal. Com o sistema imunológico deficiente para proteger o organismo, o desequilíbrio da microbiota pode desenvolver infecções como a candidíase.

Divulgação – Larissa Cassiano, médica ginecologista e obstetra

“O pH saudável ajuda a vagina a estimular as boas bactérias, que produzem ácido lático para manter o pH reduzido e ideal. Além disso, controla as bactérias ruins, funcionando basicamente como um sistema de defesa da região íntima, atuando dessa forma como uma barreira de proteção da vagina contra irritações e infecções. Para saber se o pH está alterado, há medidores que fazem essa avaliação. Geralmente, a alteração do pH em si não causa alteração, mas pode favorecer infecções”, diz a médica.

Para preservar a saúde íntima toda mulher dever seguir as seguintes regras:

Busque uma dieta saudável para a saúde vaginal

Sexo seguro

Busque tratamento quando aparecerem as infecções

Proteja o pH da vagina

Visite o ginecologista regularmente

“O suor e o abafamento, uma higiene inadequada, roupas muito apertadas e o uso de antibióticos, também podem ajudar a desregular o pH vaginal. É preciso ficar atenta, pois se estiver um ambiente muito ácido, existe o risco do desenvolvimento de infecções por fungos, como Candidíase. Já se estiver alcalino, a mulher pode contrair Vaginose, que é uma infecção vaginal, causada por algumas bactérias que podem causar corrimento e irritação, não é considerada uma IST”, explica Cassiano.

Para manter o pH neutro também é preciso atenção para uma alimentação saudável, evitar uso de de duchas vaginais, sabonetes via vaginal, roupas úmidas por um longo período, e evitar alimentos com muito açúcar.