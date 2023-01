Estresse: como combater essa ameaça às suas saúdes física e mental

Sabe aquela dorzinha de cabeça, ou de estômago, com a qual você já até se acostumou a conviver? E aquelas vezes que seu humor parece instável e você se irrita com facilidade? E quando você demora horrores para conseguir dormir? Já vivenciou algum desses sintomas?

Apesar de serem muito desagradáveis, esses sintomas se tornam tão comuns no nosso dia a dia que nem tentamos entender qual é a causa raiz, ou como podemos agir para minimizá-los.

Mas eu tenho uma boa notícia para você: descobrir por que isso acontece e como você pode melhorar esses sintomas!

Você já ouviu falar em estresse crônico?

No nosso dia a dia vivenciamos diversas situações que colocam nosso corpo sob estado de estresse: preocupação, falta de descanso, medo, frustrações…

E o que acontece no nosso organismo quando entramos nesse estado?

Ativamos a resposta “Briga ou Fuga”. Isso já foi muito útil para o ser humano em tempos primitivos. Quando estavam sujeitos à perigos, como por exemplo diante de um leão faminto, essa reação biológica desencadeava uma série de reações no corpo que faziam com que ele se concentrasse totalmente em sua sobrevivência, lutando ou fugindo.

E com o corpo concentrado só na sobrevivência, o sistema imunológico, o digestivo, as funções cognitivas e os processos de auto cura são desligados… porque para SOBREVIVER todas essas funções são dispensáveis.

É por isso que quando você fica estressado, parece que tudo dá errado! Já parou para perceber? As chaves somem, você esquece as coisas importantes, não consegue relaxar, tomar qualquer decisão parece muito mais difícil…

Mas o que isso tem a ver com a sua dor de estômago, ou com a sua insônia?

Esses sintomas são o resultado de o seu corpo ativar a resposta “briga ou fuga” diversas vezes ao dia. O estresse deixa de ser algo pontual, e se torna crônico. Seu organismo sofre as consequências do estresse de forma contínua e os problemas de saúde começam a aparecer e se desenvolvem, comprometendo a sua qualidade de vida.

Ok, então o que devo fazer para mudar isso?

Existem algumas práticas que te ajudam a tirar o seu corpo do estado de estresse.

1. Existem técnicas de respiração para tirar o corpo do estado de defesa (briga ou fuga) e devolvê-lo para o estado em que há foco nos processos vitais e de autocura. É interessante praticar sempre que você se sentir estressado(a), antes de comer e antes de dormir. Veja um exemplo:

– Puxe o ar calmamente pelo nariz contando 3 segundos;

– Bloqueie a respiração por um tempo, segurando o ar;

– Em seguida solte o ar pela boca, contando 6 segundos.

– Repita essa respiração sete vezes.

2. A prática diária da meditação é outra grande aliada para minimizar os efeitos do estresse crônico no longo prazo. Universidades renomadas como Harvard já conduziram experimentos que verificaram que a meditação reduz a atividade da região do cérebro com papel importante no mecanismo do estresse. A meditação reequilibra nosso corpo, aumenta nosso controle emocional e melhora nosso sistema imunológico, aumentando o bem-estar e a qualidade de vida.

3. Além dessas duas práticas diárias, não podemos nos esquecer de que a busca pelo autoconhecimento e pelo desenvolvimento pessoal sempre serão os maiores aliados para prevenir o estresse. A inteligência emocional é a habilidade que te sempre te ajudará a encarar potenciais situações causadoras do estresse de forma mais equilibrada e de modo que essas situações não tenham grande influência sobre sua saúde e sobre sua vida!

O que você tem feito para desenvolver essa habilidade?