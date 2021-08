Estrelas do OnlyFans ganham 270 vezes mais que médicos e jornalistas

O perfil mais popular, de uma modelo conhecida como gem101, coleciona cerca de US$ 29,4 milhões por ano. Já a décima conta mais famosa, da modelo capriceG92, ganha US$ 4,3 milhões anualmente.

Em comparação com médicos britânicos, que estão trabalhando na área há 20 anos, a renda não passa de US$ 109 mil por ano.

“Os médicos no auge de sua carreira ganharão uma média de pouco mais de US$ 109 mil por ano, cerca de US$ 9,1 mil por mês. As principais modelos como gem101 ganham mais do que 22 vezes mais em apenas um mês. Isso é quase 270 vezes mais por ano”, diz o relatório, de acordo com o New York Post.

Outras profissões ganham ainda menos em comparação às estrelas do OnlyFans: um profissional de marketing faz US$ 55 mil, um professor ganha US$ 48 mil e um jornalista cerca de US$ 52 mil por ano.

(*Metrópoles)