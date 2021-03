Estrela do Norte goleia São Mateus no Sernamby

Em um jogo que abriu a segunda rodada do Capixabão 2021, o Estrela do Norte não tomou conhecimento do Pitbull do Norte e aplicou uma sonora goleada de 4 a 0 em pleno estádio Sernamby, na tarde desta quinta-feira (04).

O Estrela do Norte foi melhor que o São Mateus desde o início da partida. O time de Cachoeiro pressionou e abriu o placar aos 29 minutos de jogo, com Willian Chispim que ainda ampliou o marcador aos 40 do primeiro tempo.

O Pitbull repetiu a fraca atuação que teve diante do Rio Branco e apenas se defendeu, não chegou com perigo nenhuma vez na meta do goleiro adversário.

Com o placar favorável, o Estrela tocou a bola e ampliou o placar aos 34 do segundo tempo com o camisa 10, Willian Saroa cobrando pênalti. Aos 46 da etapa final, o time mateense errou na saída da bola, Romário tocou por cobertura na saída do goleiro Gernano e deu números finais a partida.

O Campeonato Capixaba 2021 prossegue com os jogos da terceira rodada da primeira fase. No sábado, dia 13, às 15h, o Estrela do Norte recebe o Pinheiros, no Estádio Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim, às 15h. No mesmo dia e horario, o São Mateus visita o Real Noroeste, no José Olímpio da Rocha, Águia Branca.