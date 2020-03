Estrela do Norte goleia o São Mateus no Sumaré

Angelo, Jefferson, Thuran e Rian fizeram os gols da vitória do Alvinegro no Sumaré

Com uma recuperação impressionante no Estadual, o Estrela enfim conseguiu se livrar o risco de rebaixamento. Jogando no Sumaré, o alvinegro do Sul conquistou a terceira vitória seguida ao golear por 4 a 1 o São Mateus.

O primeiro gol saiu apenas aos 22 minutos, em um lindo chute do meia Ângelo. Aos 29, o Alvinegro ampliou com o estreante Jefferson. Dois minutos depois, o paraguaio Gonzáles diminuiu de cabeça.

No segundo tempo, o Estrela voltou a buscar o gol e chegou ao terceiro com o zagueiro Thuran, após uma falha de Ricardo, aos seis minutos. O quarto e último gol nasceu de uma grande jogada do garoto Rian, que saiu do banco de reservas. No lance, o jovem tocou na saída do goleiro e carimbou a vaga do Estrela.

Com o resultado, o Estrela do Norte chega aos 10 pontos ganhos, ultrapassa o Serra e sobe para a sétima colocação. Já o São Mateus, que sofreu a sua terceira derrota na competição, estaciona nos 11 pontos e segue na sexta posição.

O Campeonato Capixaba 2020 prossegue no próximo sábado com os jogos da última rodada da primeira fase. De acordo com o regulamento, todos as partidas devem ser realizadas simultaneamente, às 15h. Enquanto o Estrela do Norte visita o Serra, no Robertão, o São Mateus recebe o Real Noroeste no Sernamby.

(*Foto Tribuna on line)