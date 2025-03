Estreia frustrante: São Paulo empata com o Sport em meio a vaias e pênalti perdido

A estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro não foi como a torcida esperava. Neste sábado, o Tricolor empatou sem gols com o Sport, no Morumbis, em um jogo marcado por um pênalti desperdiçado por Calleri logo no primeiro minuto e vaias da torcida, que compareceu em peso, com mais de 37 mil presentes.

Pressão sobre Zubeldía aumenta

O resultado aumenta a pressão sobre o técnico Luis Zubeldía, que já vinha sendo cobrado por melhores resultados e um futebol mais convincente. Agora, o treinador terá que lidar com a sombra de Dorival Júnior, seu antecessor, que foi demitido recentemente da Seleção Brasileira.

Próximos desafios

O São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Talleres, no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.

Enquanto isso, o Sport se prepara para disputar a partida de volta da final do Campeonato Pernambucano, no mesmo dia e horário, contra o Retrô, na Ilha do Retiro.

O jogo

O São Paulo teve a chance de abrir o placar logo no primeiro minuto, quando Marcos Antônio sofreu pênalti após linda jogada individual. No entanto, Calleri desperdiçou a cobrança, chutando a bola por cima do travessão.

O Sport respondeu aos 15 minutos, com Pablo, que saiu cara a cara com Rafael, mas o goleiro são-paulino fez grande defesa. A arbitragem, no entanto, já havia assinalado impedimento do atacante.

A partir daí, o jogo ficou truncado, com poucas oportunidades de gol. As equipes passaram a apostar em finalizações de fora da área, com Sabino assustando para o São Paulo e Hereda obrigando Rafael a fazer grande defesa para o Sport.

No segundo tempo, o São Paulo voltou a pressionar e teve boas chances de marcar. Luciano cruzou para Alan Franco, que não conseguiu completar para o gol, e Igor Vinícius isolou a bola após receber passe de Ferreirinha.

Luiz Gustavo também carimbou a trave do goleiro Caíque França em um chute de fora da área. O Sport respondeu com Lenny Lobato, que acertou a trave de Rafael.

Nos minutos finais, Zubeldía apostou nas jovens promessas Alves e Lucas Ferreira, mas a mudança não surtiu o efeito desejado e o São Paulo amargou um frustrante empate sem gols em sua estreia no Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X SPORT

Local: Morumbis, em São Paulo

Data: 29/03/2025

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Lucas Lima, Matheus Alexandre (Sport)

SÃO PAULO: Rafael; Arboleda, Alan Franco e Sabino (Ferreira); Igor Vinícius, Luiz Gustavo, Alisson (Ryan Francisco), Marcos Antônio (Alves) e Wendell (Enzo Díaz); Luciano (Lucas Ferreira) e Calleri (André Silva). Técnico: Luis Zubeldía.

SPORT: Caíque França; Hereda (Matheus Alexandre), João Silva, Chico e Igor Cariús (Lucas Cunha); Christian Rivera, Du Queiroz (Fabrício Domínguez), Sérgio Oliveira e Lucas Lima (Chrystian Barletta); Lenny Lobato (Carlos Alberto) e Pablo (Arthur Sousa).Técnico: Pepa.

