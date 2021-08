Estreia de “Nos Tempos do Imperador” divide opiniões nas redes sociais

Thais Teles “Nos Tempos do Imperador” divide opiniões na web

“Nos Tempos do Imperador” estreou nesta segunda-feira (9). Essa é a primeira novela totalmente inédita a estrear na Globo após a pandemia e deu o que falar nas redes sociais. Porém, as opiniões não são nada unânimes. Enquanto alguns enchem a obra de elogios, outros estão incomodados com a trama.

Entre os elogios, os que mais se repetem são para os atores que mais tiveram destaque nesse primeiro episódio. Selton Mello, no papel de Dom Pedro II, foi muito elogiado pelos internautas. Mariana Ximenes e Michel Gomes também aparecem entre os elogiados.

Já as críticas são majoritariamente em relação ao tema escolhido e à maneira como a história está sendo retratada. Várias pessoas estão revoltadas com uma novela sobre a monarquia e, principalmente, com uma história sobre o Brasil imperial sendo contado pela visão de pessoas brancas e mostrando Dom Pedro II como um herói.

Um dos pontos mais comentados foi a voz de Selton Mello, que fez bastante sucesso.

Selton Mello de Dom Pedro ll é tudo pra mim (a voz desse homem 🥵) #NosTemposDoImperador pic.twitter.com/sKfBksfAvF — Ellets ⚡ (@Elletsnat) August 9, 2021

A voz do Selton Mello é tão gostosa de se ouvir #NosTemposDoImperador pic.twitter.com/iDuF0fFXqw — 𝓑𝓻𝓾𝓷𝓪 (@_brunantm) August 9, 2021

Mas também teve quem ouviu a voz do ator e se lembrou de um outro imperador…

Selton Mello novamente interpretando um imperador. Dom Pedro fala, e eu penso no imperador Kuzco kkkk #NosTemposDoImperador pic.twitter.com/hEGylN8EXR — Meneghel (@meneghelclaudia) August 9, 2021

Outros prestaram mais atenção na beleza dos atores do que na atuação

Selton Mello e Alexandre Nero são que nem vinho… quanto mais velho, melhor pic.twitter.com/hEP3R4R22v — Drii ❁ (@drik_ni) August 9, 2021

E não foi apenas Selton Mello e Alexandre Nero que deixaram o público impactado com a beleza.

mariana ximenes no ápice da beleza em nos tempos do imperador #NosTemposDoImperador pic.twitter.com/nC10F3wkQ2 — andressa (@lovatotaII) August 9, 2021

Michel Gomes teve bastante destaque na estreia, interpretando um negro escravizado que precisa fugir ao ser confundido com um assassino. A interpretação do ator conquistou a web

Michel Gomes um excelente ator,brilhou na atuação perfeita em “Última Parada 174” ,certeza que vai arrasar em Nos Tempos Do Imperador pic.twitter.com/fcMtBQaqyb — Paula Moretti (@PaulaMoretii) August 9, 2021

#NosTemposDoImperador Primeiro capítulo da novela “Nos tempos do imperador” sequência da “Novo mundo”, já veio mostrado a revolta dos escravos/negros, com uma fotografia e trilha sonora linda. Caralh** eu amo ser noveleira e amo a Globo! pic.twitter.com/BnKq0uDjC5 — Bya Santana (@ByaSantana11) August 9, 2021

E, é claro, não podemos ignorar as críticas.

Como que uma pessoa olha o roteiro de “Nos tempos do Imperador”, que trata Dom Pedro I como herói, humano, super gente boa e fala… hum ok, bora fazer???? — Desconhecidah |Beba Agua| 💦💧 (@aanonnyma) August 6, 2021





Sobre o roteiro de Nos tempos do Imperador…. pic.twitter.com/iov3D3OD5Z — Pretitudes (@pretitudes_) August 9, 2021





Eu não tenho estomago pra assistir uma novela chamada nos tempos do imperador, onde a história contada é por pessoas brancas, é uma visão distorcida da real história. — Clark (@Clarkspereirac) August 9, 2021