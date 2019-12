Estreia de ‘Minha mãe é uma peça 3’ bate novo longa de ‘Star Wars’ na bilheteria

Em sua semana de estreia, “Minha mãe é uma peça 3” arrecadou cerca de R$ 32 milhões e bateu “Star Wars — Ascensão Skywalker”, que chegou a R$ 10,4 milhões em sua segunda semana, ficando na segunda posição.

arrow-options Divulgação Paulo Gustavo no filme ‘Minha Mãe É uma Peça 3’





A comédia estrelada por Paulo Gustavo , que estreou no dia 26 de dezembro em 1,4 mil salas, foi a quinta abertura do ano. Segundo dados do Filme B, o terceiro filme da franquia perdeu apenas para “Vingadores: Ultimato” ( R$ 103 milhões), “O Rei Leão” (R$ 69 milhões), “Capitã Marvel” (R$ 51 milhões), e “Toy Story 4” (R$ 35 milhões).

Visto por quase 2 milhões de pessoas, ” Minha mãe é uma peça 3 ” cresceu 61% em público e 66% em renda em relação ao filme anterior. Depois da comédia com Paulo Gustavo e do novo longa da franquia Star Wars , vêm “Entre facas e segredos” na terceira posição ( R$ 848 mil); a estreia de “Cats” em quarto (R$ 648 mil); e “Malévola — Dona do mal” em quinto (R$ 460 mil).