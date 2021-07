Estreantes nas Olimpíadas, Letícia Bufoni e Rayssa Leal já são ícones dos jogos

Reprodução/Instagram As skatistas estão dando um show de simpatia nos stories

Além de Douglas Souza , que está dando um show nos stories, as atletas do skate Letícia Bufoni e Rayssa Leal se tornaram ícones das Olimpíadas. Estreantes nos jogos, as atletas de skate são favoritas ao pódio e também ao ouro no coração dos brasileiros que amam Olimpíadas.

As duas mostram como é a rotina na vila olímpica, a saudade dos familiares e claro, não param de criar memes. Letícia, com 28 anos e Rayssa, com 13, estão confinadas juntas na vila e compartilham momentos de treino e descontração. Letícia também se tornou assunto nas redes sociais ao elogiar a aparência de outros atletas e também por ficar de olho nos mais bonitos, já que ela foi affair de Gabriel Medina, atleta de surf que está longe da esposa Yasmin Brunet .

Rayssa, com 13 anos de idade, viajou sozinha para o Japão, já que protocolos contra a Covid-19 não permitiram a vinda dos pais para acompanhá-la. Sozinha, ela mostra a rotina de uma pré-adolescente nos Jogos e mostra curiosidades do quarto, como a cama de papelão e o colchão, feito de uma espécie de plástico.

Veja mais vídeos dessa dupla que além de medalhas, irão trazer entretenimento direto da vila olímpica em Tóquio, no Japão!

a melhor influencer dessas olimpíadas, sem dúvida, será rayssa leal (13 anos, skate). já botei notificação pros stories dela, goodvibes pra carai: pic.twitter.com/CPiQFjjaOu — isotretinoanna (@annaapark) July 19, 2021

Letícia bufoni representando o Brasil, lendária pic.twitter.com/2VjbZiUo7c — Fal (@itxmef) July 21, 2021

🛹🇧🇷🏯🇯🇵💚💛 A resenha dessas duas skatistas brasileiras @Rayssa_Leal_Sk8 e @LeticiaBufoni em #Tokyo2020 . Letícia acompanhando os outros atletas..😂😂 pic.twitter.com/3ebZFo04rJ — Seu Esporte (de 🏡) (@SeuEsporteBR) July 21, 2021