Estratégia de Vacinação nas Escolas tem mais de 30 mil crianças e adolescentes vacinados no Espírito Santo

Em dois meses de ação, a Estratégia de Vacinação nas Escolas, iniciativa do Ministério da Saúde para todos os estados brasileiros e o Distrito Federal, alcançou 30.201 crianças e adolescentes no Espírito Santo, imunizados de acordo com as vacinas disponíveis no Calendário Nacional. A estratégia, que teve início em abril, foi finalizada no último dia 31 de maio.

A Estratégia de Vacinação nas Escolas teve por objetivo fortalecer o vínculo entre a saúde e a educação no desenvolvimento de ações de vacinação nas escolas da Educação Infantil, e de ensinos Fundamental e Médio da rede pública, tanto estadual quanto municipal, por meio de ações que buscaram alcançar crianças e adolescentes menores de 15 anos não vacinados, a fim de atualizar o esquema vacinal.

Para a referência técnica do Programa Estadual de Imunizações (PEI), da Secretaria da Saúde (Sesa), Danielle Grillo, embora o quantitativo tenha sido menor que os 94 mil crianças e adolescentes na meta inicial, a avaliação da estratégia foi positiva.

“Conseguimos resgatar mais de 30 mil crianças e adolescentes não vacinados ou em situação de esquema vacinal incompleto. Isso mostrou que as ações facilitaram o acesso deste público aos imunizantes, especialmente para aqueles que, de alguma forma, poderiam ter dificuldades de serem levados a um serviço de vacinação”, explicou Danielle Grillo.

A referência técnica pontuou também que a presença das atividades de vacinação nas escolas auxiliou na promoção de um ambiente de sensibilização sobre a importância da imunização. “E isso mostra que, apesar dos desafios para a implementação da vacinação nas escolas, a estratégia tem um potencial significativo para impactar positivamente na prevenção das doenças imunopreveníveis”, disse.

Dos mais de 30 mil crianças e adolescentes vacinados, 16.882 foram da Região Metropolitana de Saúde; 6.308 da Região Sul; 5.005 da Região Central; e 2.006 da Região Norte.

Apesar de a Estratégia Nacional ter sido finalizada, no Espírito Santo a intensificação de vacinação nas escolas continua vigente, por meio da estratégia do Programa Estadual de Vacinação nas Escolas, que é uma parceria entre a Sesa e a Secretaria da Educação (Sedu), juntamente ao Programa Estadual de Imunizações (PEI), ao Programa Saúde na Escola e aos 78 municípios capixabas.

“O Programa Estadual de Vacinação nas Escolas foi implementado neste ano e, diferentemente da estratégia nacional, ele continua acontecendo durante todo o ano. Ele prevê a intensificação de ações no ambiente escolar, a fim de atualizar o esquema vacinal, ampliar a cobertura vacinal e fortalecer ações de educação e saúde para a conscientização sobre as vacinas e no combate à desinformação nas escolas”, reforçou Danielle Grillo.

Adolescentes são destaque na vacinação

Embora a Estratégia de Vacinação nas Escolas tenha alcançado todas as idades escolares, entre crianças e adolescentes menores de 15 anos, os adolescentes foram o público que melhor surpreendeu na adesão às ações, segundo informou a referência técnica do Programa Estadual de Imunizações, Danielle Grillo.

Durante o período de vigência da Estratégia, os imunizantes de maior adesão foram, além da Influenza, que é voltado a toda a população maior de 6 meses, aqueles destinados exclusivamente à faixa etária de adolescentes, como as vacinas contra o HPV, com 1.967 doses aplicadas; a contra a dengue, com 1.825 doses; e a Meningo ACWY, com 1.745 doses.

A surpresa positiva acontece devido ao histórico de baixa procura dos adolescentes às doses de rotina nos serviços de saúde ao longo do ano. “Vacinação nas escolas sempre é muito efetiva para o público de adolescentes”, destacou a referência técnica.

Outro destaque foi a adesão à vacina contra a dengue, que, mesmo tendo uma estratégia diferenciada, uma vez que não é ofertada no ambiente escolar, mas nos serviços de saúde, teve uma procura positiva. Os profissionais de saúde que visitavam as escolas realizavam a verificação do esquema vacinal e, em caso de incompletude ou esquema não iniciado, encaminhavam ao serviço de saúde. “Observamos que as ações de educação em saúde nas escolas fizeram com que muitas famílias buscassem os serviços de imunização para administrar a vacina da dengue em suas crianças e adolescentes”, completou Danielle Grillo.

Sobre a Vacinação Escolar

A partir deste ano de 2025, o Ministério da Saúde definiu que a vacinação nas escolas passa a ser reconhecida como uma estratégia específica de imunização. Anteriormente, ela era tratada como uma das ações extramuros que as equipes da Atenção Primária a Saúde (APS) realizavam para a estratégia de rotina.

O reconhecimento de uma estratégia específica faz com que as doses aplicadas nas escolas ou por encaminhamento escolar às salas de vacinação sejam registradas no sistema como “Vacinação Escolar” em todo Brasil.

No Espírito Santo, os municípios registram, além dessas duas situações listadas acima, a vacinação que acontece para a emissão de documento comprobatório de vacinação destinada à matrícula escolar, no sistema Vacina e Confia, com o nome “Estratégia Vacinação Escolar”.

Os objetivos com a mudança e a criação de uma estratégia específica são realizar o registro padronizado e permitir o monitoramento mais preciso das ações desenvolvidas em conjunto com a educação. As doses registradas por meio dessa estratégia contabilizam dentro das coberturas vacinais dos imunizantes de rotina, que apresentam metas, sejam elas de 90% ou 95%.

