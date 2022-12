Estradas no ES continuam com interdições por causa das chuvas; confira

Trechos das rodovias federais e estaduais, principalmente no Norte do Espírito Santo, têm tráfego prejudicado devido à queda de encostas e alagamentos

A situação das estradas que cortam o Espírito Santo ainda é afetada pelas chuvas, principalmente na Região Norte, com pontos alagados e prejudicados por erosão de encostas. Informações Folha Vitória.

Até o começo da noite desta quarta-feira (27), havia registros de cinco pontos com interdição total em rodovias estaduais e quatro de desvios nas estradas federais no Estado, segundo boletins da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).

Entre os trechos mais críticos, a PRF alertou que motoristas devem redobrar a atenção no km 161,9, em Linhares, próximo à empresa Weg. Ainda há bastante água acumulada na pista. Caminhões e carretas estão passando pela pista central. Veículos leves devem usar um desvio na pista lateral.

Nas rodovias estaduais, o DER-ES interditou totalmente trechos em São Mateus, Ecoporanga e Vila Valério. Entre as causas estão erosão de encostas e alagamento nas pistas.

São Mateus é a cidade no Espírito Santo com mais trechos afetados.

Confira abaixo os pontos de interdição e de desvio nas rodovias federais e estaduais:

Rodovias Federais

BR 101

São Mateus: km 71,5 (próximo à empresa Pedramix) com desvio pela pista lateral da rodovia.

Linhares: km 161,9 (próximo à empresa Weg), local de risco pois a pista continua alagada. Desvio feito na pista lateral.

Aracruz: km 171,3 (próximo ao trevo do distrito de Jacupemba), com desvio pela pista lateral da rodovia.

Serra: km 249 (2km ao norte do posto da PRF), local de risco por causa de erosão do acostamento no sentido Vitória.

Não há interdições na BR 262.

Rodovias Estaduais

ES-010

São Mateus: entre Palmital e Barra Nova, kms 186 e 188 – interdição total

ES- 422

São Mateus: entrada da BR-101 até ES-315 e entrada da ES-010 e ES-421, km 1 – interdição total

ES-405

Ecoporanga: divisa de Minas Gerais em Muritibia, km 25, interdição total

ES – 315

São Mateus: km 97, interdição total pois rio transbordou e cobriu a ponte.

ES – 230

Vila Valério: km 51, interdição total, desvio no local devido a obras de pavimentação.

ES-080

Santa Leopoldina: km 97, interdição parcial devido à queda de barreira próximo à Cachoeira das Sete Quedas

ES-261

Santa Teresa: no trecho Fundão-Santa Teresa, interdição parcial próximo ao laticínios Lorena, trecho em meia pista para veículos leves. Também interdição parcial nos kms 89, 93 e 97.

ES-181

Muniz Freire: estrada Piaçu x Muniz Freire, interdição parcial devido à erosão no acostamento, trecho já sinalizado.

ES-185

Iúna: estrada Iúna x Ibitirama, interdição parcial devido à erosão às margens do Córrego da Perdição na Ponte do Araça com tráfego de meia pista.

ES-185

Ibitirama: Ibitirama x Cachoeira da Fumaça, interdição parcial devido à erosão às margens do Córrego da Perdição

ES-375

Vargem Alta: sentido distrito Prosperidade, interdição parcial devido à erosão no acostamento, trecho já sinalizado.

ES-381

São Mateus: kms 3, 4 e 47, sentido Nova Venécia, interdição parcial devido à queda de barreira. No km 17, interdição parcial devido à água nos acostamentos.

Nova Venécia: kms 55, 56, 60, estrada São Mateus x Nova Venécia, interdição parcial devido à queda de barreira.

ES-429

Jaguaré: km 15, estrada Jaguaré x São Mateus, interdição parcial devido à queda de barreira.

Obra em cratera na BR-101 em São Mateus deve demorar 60 dias

Em relação ao trecho com interdição total em São Mateus, no km 71,5 (próximo à empresa Pedramix), a concessionária Eco101, responsável pela administração da via, informou que a obra para reparos deve demorar cerca de 60 dias.

A empresa também informou que o desvio provisório construído ao lado do trecho foi liberado desde o último sábado (24) para passagem de veículos em ambos os sentidos.