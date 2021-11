Estou no CadÚnico, mas não recebo Bolsa Família; vou receber o Auxílio Brasil?

Fernanda Capelli Saiba se a sua inscrição no CadÚnico fará com que você receba o Auxílio Brasil

A inscrição no CadÚnico é um dos requisitos para receber o Auxílio Brasil . No entanto, isso não garante que todas as famílias inscritas serão selecionadas para o substituto do Bolsa Família. De acordo com o Ministério da Cidadania, para isso, também é necessário atender a outros critérios.

Atualmente, o programa beneficia 14 milhões de famílias. Mas a expectativa do governo federal é de que esse número seja ampliado para 17 milhões a partir de dezembro. Esse aumento, entretanto, ainda depende da aprovação da PEC dos Precatórios para abrir espaço no Orçamento e, assim, viabilizar o pagamento dos benefícios.

Todas as famílias já beneficiárias do Bolsa Família serão incluídas automaticamente no Auxílio Brasil, sem a necessidade de recadastramento. Na última segunda-feira (8), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) editou um decreto que regulamenta o novo programa . Serão atendidas por ele pessoas em situação de extrema pobreza, com renda de até R$ 100 por mês, ou em situação de pobreza, com renda de até R$ 200 mensais.

Ainda assim, é importante manter o CadÚnico atualizado

Para receber o Auxílio Brasil, é preciso estar com o CadÚnico atualizado . Na última semana, algumas capitais registraram filas nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) . Milhares de brasileiros queriam consultar e atualizar suas informações na base de dados do governo.

No entanto, a consulta pode ser feita diretamente de casa, no site oficial do CadÚnico ou no aplicativo “Meu CadÚnico”. Caso as informações estejam incorretas, é preciso atualizá-las no CRAS mais próximo. Se o cadastro tiver sido atualizado há menos de 2 anos e não houve mudanças de endereço, renda ou de outras informações da família, não é necessário realizar outra atualização.