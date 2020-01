“Estou mais preparado que Luciano Huck”, diz Justus sobre Presidência

Roberto Justus é o entrevistado das páginas amarelas da revista Veja que chega amanhã às bancas. O apresentador falou sobre a possível candidatura de Luciano Huck à Presidência da república em 2022 e disse que está mais preparado para o cargo do que seu colega da Globo .

” Luciano Huck é um cara inteligente e é sério. Agora, se tem condição de tocar um país, não sei. Não acho que seja o perfil ideal. Quanto a mim, sou um pouco diferente, porque tenho experiência em gestão. São mais de 40 anos tocando e gerindo companhias. Não deixa de ser parecido com a empresa Brasil. Nesse ponto, eu estaria mais preparado que [ele] para assumir o cargo”, afirmou Roberto Justus .

Ainda na entrevista, Roberto Justus lembra que já esteve cotado para o cargo na eleição passada: “Isso foi muito antes de se falar nos nomes do Bolsonaro e de Huck. Cheguei a participar de uma reunião em Brasília com um partido. Seus integrantes acharam interessante o fato de eu ser um ‘outsider’. Como o Donald Trump foi apresentador de ‘O Aprendiz’ e assumiu a Presidência , pensavam que eu poderia repetir a façanha no Brasil. Hoje não penso mais nisso”.