“Estou em recuperação”, diz Felipe Franco ao postar foto em cama de hospital

Reprodução/Instagram Felipe Franco





O fisiculturista Felipe Franco, que foi casado com a musa fitness Juju Salimeni e hoje namora a jogadora de vôlei Keyla Alves, do Osasco , compartilhou uma imagem que deu um susto em seus mais de três milhões de seguidores no Instagram, acostumados a vê-lo sempre em ação. Segundo relatou, “a noite de segunda para terça não foi muito boa”, detalhando, em seguida, que sentiu fortes dores abdominais, mas que, a princípio, achou que fossem “apenas gases”. “Vim para o pronto-socorro do São Camilo às pressas após um desmaio inesperado, que bati com a cabeça e não lembrei mais de nada”, continuou.





Depois, contou que fez uma tomografia na qual foi constatada uma inflamação aguda no apêndice e, por isso, precisou passar por uma remoção cirúrgica. “Foi tudo tão rápido que não entendi nada. Quero agradecer a todos os profissionais que foram hábeis na minha primeira cirurgia da vida. Vocês estão sendo ótimos”, finalizou.