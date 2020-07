Estilo rocker: looks para se inspirar e entrar no clima do Dia do Rock

O Dia Mundial do Rock é comemorado nesta segunda-feira (13). Para além das playlists com os clássicos do gênero, dá para entrar no clima da data com looks inspirados em ícones da música. Camisetas de banda, jaqueta de couro e outros acessórios que fazem referência ao rock podem fazer parte de um look mais casual ou arrumado.

Para comemorar a data, selecionamos alguns looks que fazem sucesso no Pinterest, plataforma de inspiração, com peças-chave para um estilo rocker . São peças confortáveis até para ficar em casa e deixar o look do home office mais estiloso. Confira:

T-shirt de banda

Reprodução/ Pinterest/ Gaby May/ Marisa Kay/ Laura Dorigo As camisetas de banda são um clássico quando o assunto é rock

Nada mais clássico do que camisetas de banda, não é mesmo? Engana-se quem pensa que não dá para montar um look arrumado e estiloso com a peça. Combinar com peças mais finas, como uma calça de alfaiataria, já faz toda a diferença. Você também pode fazer um nó, colocar para dentro da calça e combinar com estampas.

Jaqueta de couro

Reprodução/ Pinterest/ Emilie/ Isabel Jordan/ Tita Mirra Para sair do básico, vale combinar a jaqueta de couro com estampas e apostas em cores além do preto

A jaqueta de couro faz parte do guarda-roupas de todo bom roqueiro. Para variar, vale apostar em modelagens e cores diferentes, como nas imagens acima. Se você gosta de outras referências do estilo, pode combinar com xadrez, camisetas de banda ou fazer um look todo preto.

Xadrez



Reprodução/ Pinterest/ Wattpad/ olook/ Alex Hunter O xadrez também é um clássico entre os roqueiros

Camisas e calças xadrez também costumam fazer parte dos looks de astros do rock. Quando falamos do grunge, as peças são fundamentais. Se preferir, pode até como um acessório, amarrando a camisa na cintura. Também pode usar um casaco, como na foto da direita.

Meia arrastão



Reprodução/ Pinterest/ Katie Henderson/ The Luxicon/ Elisabeth Rose A meia arrastão é um acessório que faz toda a diferença na hora de montar um look estiloso

Outro acessório que está em alta nas buscas por referências do rock é a meia arrastão. É possível combinar a meia com uma calça jeans rasgada ou saia. Se você for mais discreta, pode deixar apenas um detalhe da meia aparecendo.