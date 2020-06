Estilo e atitude com as estampas mais amadas da temporada

A temporada mais fria do ano está chegando e as peças invernais estão à postos para atualizar seu visual. A busca por peças quentinhas e confortáveis são essenciais para muitas brasileiras, porém o toque de estilo é imprescindível, uma vez que o inverno é a estação mais sofisticada do ano.

As estampas são figurinhas indispensáveis, e responsáveis por trazer autenticidade e muita referência de moda ao seu look. Existem milhares de prints para compor o visual de diversos estilos, como o animal print para as mais mulheres sexys, xadrez para as clássicas e listras para as casuais.

Como tudo na moda é um ciclo, onde tudo pode voltar com força total à cena fashion, selecionamos as prints mais amadas desta temporada, vem conferir!

XADREZ

Clássica print invernal , o xadrez confere visuais alinhados e cheios de personalidade. São diversos os desenhos quadriculados que compõe várias versões de xadrez. A padronagem príncipe de gales é perfeita para blazers e calças de alfaiataria, já a Buffalo – famoso por estampar a camisa vermelha e preta de lenhador – traz um ar mais urbano.

Outro grande acontecimento do xadrez são as camisas xadrez de festa junina. Muitos acham o jogo de damas é apenas para pular festa de São João. Mas você pode e deve usá-la em diversas outras oportunidades.

Lembrando que com o COVID-19, as festas juninas estão suspensas, mas nada impede que no conforto da sua casa você coloque um forrozinho pé de serra, uma comidinha típica e um look axadrezado para curtir o momento.

CAMUFLADO

Direto das bases militares a estampa camuflada deixou os uniformes dos soldados e conquistou as ruas. O camuflado é visto em peças mais robustas, como parkas e calças cargo que também fazem parte do universo militar.

O truque é quebrar a seriedade da padronagem com elementos divertidos, como broches, calçados coloridos e pochetes. Para uma produção sexy a parka militar combinada com calça de couro ou de vinil é perfeita!

TIE DYE

A icônica estampa feita a mão, clássica dos anos 70, voltou com força total nas últimas temporadas. Os desenhos coloridos, abstratos e marcantes são oerfeitos para garantir um visual alegre e divertido no inverno, onde geralmente as peças são em tons mais sóbrios.

A estampa pode aparecer em moletons, calças jogger e outras peças básicas, criando mix de cores que garantem personalidade e alto astral nos dias frios de home office.

As estampas simbolizam em desenhos gerações e acontecimentos que nos lembram da importância dos movimentos culturais. O que achou das dicas? Deixe nos comentários a sua padronagem favorita!