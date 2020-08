Estilista conta que rasgava desenhos do vestido de noiva da Princesa Diana

Já faz quase 40 anos do casamento de Princesa Diana e Príncipe Charles, mas as pessoas ainda têm na cabeça a imagem do vestido de mangas bufantes, com renda e uma causa longuíssima. David Emanuel foi o estilista responsável pelo projeto e ele contou que foi a própria noiva quem o convidou para criar o vestido.

Reprodução/Youtube Estilista rasgava croquis do vestido de noiva da Princesa Diana

Segundo o The Sun, o estilista já havia sido convidado pelo Palácio de Buckingham para vestir a Princesa Diana em outras ocasiões. “No começo, foram sete vestidos, quando de repente, ela me liga no estúdio e diz: ‘Você faria as honras de desenhar meu vestido de casamento?'”, David se recorda. Após isso, ele e Elizabeth, sua esposa na época, começaram a trabalhar no design.

David contou que Diana ia sempre sozinha para as provas, somente quando o vestido já estava nos finalmentes que ela começou a ir acompanhada de sua mãe, Frances Shand Kydd.

“Éramos só nós três, eu, minha ex-esposa e Diana. Tudo aconteceu muito organicamente. Assim que a Sra. Shand Kydd viu o desenho ela amou e nós rasgamos o croqui, pois não queríamos que as pessoas vissem”, ele conta. A vontade era surpreender o público no grande dia e o medo de ter o look vazado era tanto que eles estavam fazendo outro vestido, caso alguma coisa acontecesse. Porém, a princesa nunca precisou provar a segunda peça e ela nunca foi terminada. “Era para nossa própria paz de espírito, na verdade”, explica o estilista.

David Emanuel também revelou uma surpresa que ele preparou para a Princesa Diana. O estilista costurou uma pequena ferradura de cavalo no vestido, para dar sorte no casamento. “Nós só contamos para ela no dia do casamento. Ela não sabia da ferradura e ficou muito emocionada. Ela era bem tradicional”, contou.