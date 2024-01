Estética íntima: conheça a Labioplastia e o Laser de CO2 Fracionado

FreePik Labioplastia e Laser de CO2 Fracionado na Ginecologia

Com o avanço notável no campo da ginecologia estética, a Labioplastia emerge como uma solução cirúrgica inovadora, realizada com precisão através do Laser de CO2. A ginecologista Fabiane Ongaratto falou sobre o benefícios da realização do procedimento:

“A Labioplastia é um procedimento cirúrgico minimamente invasivo, realizado com Laser de CO2 que resulta na redução dos lábios vaginais. É realizado para corrigir assimetria, desconforto físico ou estético nos lábios internos ou externos da vulva. Sua recuperação é rápida e muito tranquila e a paciente volta logo à sua rotina habitual.”

Fabiane aproveitou para falar sobre os benefícios do Laser de CO2 Fracionado.

“O Laser de CO2 Fracionado na Ginecologia é utilizado para tratar diversas condições ginecológicas, como atrofia vaginal, flacidez dessa região, frouxidão, ressecamento, dor na relação sexual incontinência urinária, fissuras e melhorias estéticas . Ele estimula a produção de colágeno e melhora a saúde e função da região genital feminina.”

Esses avanços representam uma transformação significativa nas opções disponíveis para mulheres, oferecendo soluções eficazes e menos invasivas para questões físicas e estéticas. À medida que a ginecologia estética continua a evoluir, esses procedimentos destacam-se como promissores na busca pela saúde e bem-estar femininos.”

Fonte: Mulher