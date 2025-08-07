Estes signos combinam e formam casais perfeitos, segundo a astrologia

Saiba como fazer comparações astrológicas de maneira simples e descubra quais signos combinam no amor

Na astrologia, existem várias formas de saber se o seu signo é ou não compatível com o do crush, como por meio do mapa astral. Mas há ainda uma maneira mais simples de verificar essa compatibilidade: usando elementos dos signos, bem como seus opostos complementares.

Abaixo, você confere como fazer a combinação.

Combinações por meio dos elementos:

Os signos são divididos pelos quatro elementos da natureza, ou seja, Fogo, Terra, Ar e Água, que agregam características específicas a cada divisão do Zodíaco. Áries, Leão e Sagitário, por exemplo, são de Fogo; Libra, Aquário e Gêmeos, de Ar; Capricórnio, Touro e Virgem, de Terra; e Câncer, Escorpião e Peixes, de Água.

Os signos do mesmo elemento sempre vão ter mais afinidade entre si. No entanto, existem combinações entre elementos que sempre são compatíveis, como:

Fogo e Ar

O elemento Fogo é sobre agir e o elemento Ar é só pensar. Esses dois elementos juntos fazem com que Fogo ajude a colocar em prática as ideias de Ar.

Terra e Água

O elemento Água é sobre emoções e Terra é sobre estruturas. Esses dois elementos juntos possibilitam que Água tenha alguém para trazer algo duradouro para depositar seus sentimentos, e Terra tenha alguém para construir um relacionamento sólido e duradouro.

Signos opostos complementares:

Os signos opostos complementares tem uma forte atração entre si, pois as suas características opostas acabam atraindo um ao outro. E, se você reparar, os signos opostos também estão combinados entre elementos afins como citado anteriormente. Os signos opostos complementares são:

Áries e Libra (Fogo e Ar)

Touro e Escorpião (Terra e Água)

Gêmeos e Sagitário (Ar e Fogo)

Câncer e Capricórnio (Água e Terra)

Leão e Aquário (Fogo e Ar)

Virgem e Peixes (Terra e Água)

Como analisar a afinidade entre as combinações?

Outra maneira super fácil de descobrir se o signo do crush é compatível com o seu, é comparando os signos Solar, Lunar e Ascendente:

Sol: é como a pessoa age;

Lua : é a forma como a pessoa lida com seus sentimentos;

Ascendente: é como a pessoa se mostra e expressa.

Assim, para saber se os signos dão match, basta compará-los um por vez e checar se eles estão entre as combinações citadas acima.

Se forem signos do mesmo elemento: perfeito!

Se forem signos de elementos diferentes porém afins: boa dinâmica! Será melhor ainda se for o elemento complementar.

Caso a combinação não seja tão boa, vale a pena tentar mesmo assim. Pois o que importa é que a outra pessoa esteja aberta ao diálogo e esteja decidida a fazer dar certo, não é mesmo?!

Já para uma análise mais completa, você tem a opção de fazer a Sinastria, que é uma técnica para ver a compatibilidade entre o casal em diferentes setores da vida. Porém, para realizá-la, você deve procurar um profissional que saiba como fazê-la.