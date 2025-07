Estes alimentos aumentam a libido e te darão vontade de fazer sexo

Médico lista alimentos que ajudam a aumentar a libido e a aquecer o clima no sexo, mesmo se estiver frio

Ao contrário do verão, em que a chama fica mais acesa, no inverno a vontade de fazer sexo pode diminuir. Nesse período, alguns casais podem observar uma queda no desejo sexual, o que é muito comum durante os meses mais frios, segundo o médico sexologista João Borzino.

“Estudos mostram que, em ambientes de baixa temperatura, o corpo humano entra em um modo ‘conservador’ de energia. Isso significa que ele prioriza funções vitais como manter a temperatura corporal estável — e não exatamente a excitação sexual”, explica.

O médico destaca que o frio afeta a produção hormonal: “Uma pesquisa do Journal of Endocrinology mostra que a exposição prolongada ao frio pode reduzir os níveis de testosterona, tanto em homens quanto em mulheres (em menor escala). A testosterona é um dos principais hormônios ligados ao desejo sexual. Em contrapartida, o frio aumenta a produção de melatonina, o hormônio do sono, o que pode provocar mais cansaço e menos disposição para o sexo”.