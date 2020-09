Ester devolve anel de noivado a Dionísio, em Flor do Caribe

Divulgação Ramana Borba, Pedro Sampaio e Fabrício Andrade





Não há dúvidas de que o cantor, produtor e DJ Pedro Sampaio vive um excelente momento profissional. Dono dos hits “Sentadão” e “Chama Ela”, todos lançados em 2020, o artista segue em alta e atento a tudo. Prova disso é que ele fez questão de contar com a ajuda do coreógrafo Fabrício Andrade, que já teve o trabalho reconhecido e compartilhado por Anitta, Lexa, Luisa Sonza, Kyra Greice, esposa de Malvino Salvador, entre outros famosos, para fazer bonito na hora de gravar o “dance clip” da música “Pode Dançar”. E não é que o disc-jóquei mostrou gingado no movimento?

Por meio do Instagram, Fabrício, que está à frente do Studio Era Dança Que Me Faltava, localizado na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, destacou que “foi um processo muito produtivo” e que “o resultado já está disponível no YouTube”. Ah, e fazendo barulho bom. Só para se ter uma ideia: o vídeo nem bem foi lançado e já conta com mais de seis milhões de visualizações. Entre os muitos comentários que pipocaram no post está o de David Brazil, seu vizinho, que cravou: “Também quero aula”. Por fim, mas não menos importante, quem também deu as caras por lá foi Ramana Borba, uma das mais respeitadas coreógrafas do Brasil.