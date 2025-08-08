Esteio se prepara para receber a 48ª Expointer, vitrine do agronegócio

Esteio (cerca de 25 quilômetros de Porto Alegre), no Rio Grande do Sul, vai realizar entre os dias 30 de agosto e 7 de setembro, a 48ª edição da Expointer, uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina. O evento, realizado no Parque de Exposições Assis Brasil, reúne criadores, agricultores, cooperativas, indústrias de máquinas e implementos agrícolas, instituições financeiras, além de representantes de 150 raças de animais de argola.

A expectativa para 2025 é repetir – ou até superar – os números históricos do ano passado, quando a feira movimentou R$ 8,1 bilhões em negócios e atraiu mais de 662 mil visitantes, apesar das dificuldades provocadas pelas enchentes que afetaram o estado. A comercialização em 2024 representou um crescimento de 1,4% em relação a 2023, com destaque para o setor de máquinas agrícolas, responsável por mais de R$ 7,3 bilhões do total negociado.

Neste ano, os organizadores esperam maior presença do público urbano e do segmento de agroindústrias familiares, que teve performance recorde na edição anterior, com R$ 10,88 milhões em vendas – um aumento de 25%. Também estão programadas mais de 400 atividades técnicas, fóruns, encontros setoriais, julgamentos de animais e demonstrações de inovações tecnológicas voltadas ao campo.

A participação de animais de argola (raças puras, que vão a julgamento) registrou aumento expressivo. Foram 47,69% mais inscrições em relação a 2024, segundo a organização, o que indica o fortalecimento da feira como espaço de excelência genética e negócios pecuários.

Para a edição deste ano, a estrutura do parque foi reforçada. A expectativa é de maior presença de startups do agro, empresas de bioinsumos e bancos com linhas de financiamento rural, diante da retomada gradual do crédito agrícola no país. Também estão confirmadas dezenas de caravanas de outros estados e a presença de delegações internacionais, em especial da América do Sul e da Europa.

Criada em 1972, a Expointer se tornou uma vitrine de tendências e soluções para o campo, com forte apelo comercial, cultural e político. O evento costuma atrair ministros, governadores e parlamentares ligados ao setor, além de se consolidar como palco de anúncios estratégicos de políticas públicas.

Serviço

Data: 30 de agosto a 7 de setembro de 2025

Local: Parque de Exposições Assis Brasil – Esteio (RS)

Fonte: Pensar Agro