Estátua de ator negro é vandalizada com alvejante na Inglaterra

A estátua do ator, dramaturgo e poeta jamaicano Alfred Fagon foi vandalizada com uma substância semelhante a água sanitária na cidade de Bristol, na Inglaterra. O ataque ocorreu entre a noite de terça-feira (10) e a madrugada de quarta-feira (11).

Leia também:

BBC Busto de Alfred Fagon foi atacado com alvejante, ainda não se sabe se o monumento será recuperado.





O ator foi a primeira pessoa negra a ter uma estátua na cidade. O monumento foi erguido em 1987, quando completou um ano de sua morte.

Internautas especulam que o ataque foi uma resposta aos atos do movimento “Black Lives Matter”, que vêm derrubando estátuas de figuras históricas consideradas racistas e escravagistas. Uma delas foi a de Edward Colston, um filantropo que traficava escravos no século 18. Manifestantes derrubaram o monumento e levaram para o rio no último domingo (7), em Bristol.

Em Londres, manifestantes também picharam a frase “[Winston Churchill] era um racista” em uma estátua erguida em homenagem ao ex-primeiro ministro da Grã Bretanha na última segunda-feira (8).

Nas redes sociais, algumas pessoas destacaram simbolismo do busto ter sido atacado com alvejante, com o possível intuito de embranquecê-lo.

Manifestações antirracistas vem tomando conta das ruas ao redor do mundo desde o assassinato de George Floyd , um homem negro de 46 anos que foi sufocado por nove minutos pelas pernas de um policial branco enquanto dizia “eu não consigo respirar”.