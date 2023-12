Foto: Reprodução Estas são as cidades mais bonitas para visitar na Europa em 2024

O Velho Continente, como alguns o chamam, é o favorito de todos os tempos entre os viajantes globais. Não é de admirar: os países da Europa são simplesmente encantadores, seguros e estão bem conectados entre si.

Cada cidade europeia tem a sua própria personalidade e oferece experiências únicas, desde as ilhas paradisíacas e o mar azul-turquesa da Grécia ou os encantadores canais de Amsterdã até as ruas repletas de arte de Florença ou as maravilhas arquitetônicas de Barcelona, cada destino ​​promete um magnetismo único.

Viva a sua experiência de viagem para 2024 em algumas das cidades mais bonitas da Europa.

Corfu, Grécia

Nos braços do Mar Jônico encontra-se Corfu , uma joia grega rica em história. Influências das culturas veneziana, francesa e inglesa enfeitam a arquitetura única da ilha, vista em sua encantadora cidade, palácios e praias requintadas.

O centro histórico de Corfu, Patrimônio Mundial da UNESCO, cativa com estruturas medievais e casas em estilo veneziano que revestem vielas labirínticas. Maravilhe-se com pontos de referência como o campanário da Igreja de São Spyridon e a restaurada Prefeitura Veneziana.

O fascínio de Corfu estende-se às suas águas azul-turquesa e praias paradisíacas, emolduradas por paisagens selvagens. Os locais icônicos incluem o mosteiro de Panagia Vlacherna, a Mouse Island e o magnífico Palácio de Achillion, que fazem desta ilha grega um dos lugares mais bonitos da Europa.

Amsterdã, Holanda

Amsterdã é muito popular entre os jovens viajantes e é sempre a parada preferida das pessoas que viajam de trem pelo continente. É também uma cidade com grande qualidade de vida e tem uma maneira única de unir o antigo e o novo. São necessários apenas alguns passos para ir dos encantadores canais cercados por coloridas casas tradicionais até impressionantes edifícios e obras de arte contemporâneas.

A cidade abriga alguns dos museus mais conhecidos da Europa – na Casa de Anne Frank você poderá ver com seus próprios olhos como a jovem e sua família se esconderam por mais de dois anos durante a Segunda Guerra Mundial. O Museu Van Gogh abriga obras-primas como autorretratos, os Girassóis, o Quarto e o Campo de Trigo com Corvos. Certifique-se de fazer o que os moradores locais fazem e alugue uma bicicleta para se locomover durante sua viagem.

Lisboa, Portugal

Lisboa , sem dúvida, é uma das cidades mais charmosas da Europa. Situada na foz do rio Tejo, a capital portuguesa reúne todas as características para uma viagem fantástica, graças às suas ruas estreitas e históricas, à gastronomia, à arquitetura e ao clima.

A cidade é enclave de monumentos Patrimônio Mundial da UNESCO, como a Torre de Belém e o Mosteiro dos Jerônimos, onde repousam os restos mortais do conhecido navegador Vasco da Gama. Explorar a Praça do Comércio, o Castelo de São Jorge ou o emblemático bairro de Alfama são motivos de sobra para visitar Lisboa e contribuem em grande parte para a magia deste magnífico destino.

Florença, Itália

Florença, na região da Toscana, é incomparável em história, arte e arquitetura, ostentando maravilhas renascentistas como a icônica Santa Maria del Fiore e a Basílica de Santa Maria Novella.

Lar da renomada Galeria Uffizi, Florença valoriza a arte renascentista italiana, incluindo obras-primas de Botticelli. Os marcos da cidade também abrangem o icônico Duomo com a cúpula de Brunelleschi, as Capelas Medici e os Jardins Boboli, que enriquecem ainda mais o aspecto cultural de Florença, tornando-a uma visita obrigatória entre os lugares mais bonitos da Europa Ocidental.

Barcelona, Espanha

Capital da região da Catalunha, no norte da Espanha, Barcelona irá surpreendê-lo em cada esquina. É nesta cidade europeia que você encontrará a maior parte do trabalho de Antoni Gaudi, desde a Sagrada Família até a sobrenatural Casa Battló.

Embora seja mais famosa pela sua arquitetura, Barcelona realmente tem de tudo. É um centro tecnológico com pessoas de todo o mundo e um reduto de natureza, onde você pode passar um tempo nas praias ensolaradas ou fazer caminhadas nas montanhas. A vida noturna vibrante aumenta o fascínio da cidade, tornando-a uma visita obrigatória entre os destinos mais bonitos da Europa.

Budapeste, Hungria

Budapeste, a cativante capital da Hungria, possui algumas das melhores arquiteturas Art Nouveau da Europa. A cidade, dividida pelo pitoresco Rio Danúbio, oferece marcos antigos como a Ponte Széchenyi Chain, a Citadella, fortaleza que fica no topo da Colina Gellért, e a Igreja de Matias e o Bastião dos Pescadores, um mirante situado na colina de Buda, na margem oeste do Danúbio.

Castle Hill, Patrimônio Mundial da UNESCO, coroa a cidade com maravilhas medievais e redes de cavernas. O icônico Parlamento, uma obra-prima de Imre Steindl, com 691 salas ornamentadas, ergue-se orgulhosamente ao longo do Danúbio. Budapeste, um tesouro de história e arquitetura, está entre os lugares mais bonitos da Europa.

Viena, Áustria

Nas margens do rio Danúbio encontra-se Viena, uma cidade charmosa em todos os sentidos, que depois de Berlim é a segunda mais povoada da Europa Central. Há muitos lugares que você pode visitar em Viena, como a Ópera ou o Palácio de Schönbrunn, a Catedral de Santo Estevão, a Hundertwasser House e, claro, a Casa Museu de Mozart. Sim, a capital austríaca é conhecida por ter sido residência e o lugar que inspirou Wolfgang Amadeus Mozart.

Em suas ruas você encontrará uma vida cultural intensa, uma arquitetura majestosa e algumas das melhores sobremesas que você experimentará em sua vida. Sem ir mais longe, em Viena foi criada a Torta Sacher, uma das iguarias mais famosas do mundo.

Liubliana, Eslovênia

A capital da Eslovênia acena com o seu encanto romântico. A Cidade Velha, um paraíso para caminhadas, convida a passeios ao longo do majestoso rio Ljubljanica. Admire a arquitetura barroca e o Castelo de Liubliana do século 16, originalmente uma fortaleza medieval, situado na Colina do Castelo.

A cidade, um pináculo da vida verde, restringe o tráfego de automóveis, proporcionando uma vibrante cena ribeirinha no verão. O Castelo de Liubliana, uma mistura de história e arquitetura, oferece vistas panorâmicas deslumbrantes. Marcos notáveis incluem a Ponte Tripla e a obra-prima de Jože Plečnik: a Biblioteca Nacional e Universitária da Eslovênia. A praça Prešernov, adornada com o monumento Prešeren, é um elegante ponto de encontro nesta joia europeia.

Fonte: Mulher